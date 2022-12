(Colaboração João Frigério)

Um homem, que realizava serviços no prédio de um condomínio, localizado na Rua Morretes, no bairro Portão, em Curitiba, ficou preso nas grades do muro. Segundo as informações dos bombeiros, ele estava descendo quando perdeu o controle dos equipamentos de segurança.

