Reprodução/PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem, de 33 anos, suspeito de uma tentativa de estupro contra a filha, de 14. A prisão foi realizada na manhã desta sexta-feira (23), no bairro Campo do Santana, em Curitiba.

