BPMOA

Um homem de 33 anos sofreu parada cardiorrespiratória na tarde deste quinta (29) em Atami, em Pontal do Paraná, no Litoral do Paraná. Ele foi retirado da água por populares e os guarda-vidas iniciaram as manobras.

A aeronave Falcão do Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) foi até local, realizou procedimentos avançados, como desfibrilações e infusão de medicamentos durante 50 minutos. Estabilizada, em estado grave, a vítima foi levada até o Aeorparque de Paranaguá e encaminhada ao Hospital Regional do Litoral,