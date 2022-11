Divulgação/PMPR

Um homem, de 55 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (24), no bairro Jardim Belizária, em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba. A suspeita é que ele foi degolado com um facão e que tenha sido um latrocínio.

Vizinhos chamaram a polícia após verem um suspeto saindo da casa com uma faca na mão

De acordo com a Polícia Militar, populares acionaram a equipe após verem um suspeito deixando a residência da vítima com uma faca. A Polícia Civil investiga o caso.