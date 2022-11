Divulgação/GMCL

Uma situação inusitada na sexta-feira (25) causou constrangimento a um motorista. Por volta das 16h30 da sexta-feira um veículo Fiat Strada, com alerta de furto, deu entrada em Campo Largo. As equipes da Guarda Municipal abordaram o carro na BR-277, região do bairro Rondinha.

