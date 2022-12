(Reprodução/ Corpo de Bombeiros)

Um homem de 32 anos acabou morrendo afogado neste final de semana em Maringá, no norte do Paraná, durante um retiro religioso. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fiel tentou atravessar o Rio Pirapó e desapareceu no começo da tarde de sexta-feira (9 de dezembro). Hoje (dia 10) seu corpo foi encontrado enroscado em galhos.

A vítima fazia ecoturismo com cerca de 20 outras pessoas, todas frequentadoras de uma igreja evangélica em Maringá. Durante o passeio, chegaram à margem do rio e o homem tentou atravessar a correnteza até a outra margem, levando uma corda para auxiliar a travessia de outros membros do grupo.

As buscas pelo rapaz tiveram início ainda ontem, mas foram suspensas ao anoitecer. Nas primeiras horas da manhã o trabalho foi retomado e mergulhadores localizaram o corpo.