Reprodução

O suspeito de agredir o músico Odivaldo Carlos da Silva,o Neno, 55 anos, na Rua Doutor Faivre, no Centro de Curitiba, na última terça (22) fez o mesmo com um jovem na quarta (23). As novas imagens que mostram Paulo Cezar Bezerra da Silva com um cassetete agredindo um jovem e mandando um cachorro atacar a vítima foram divulgadas nesta segunda (28) pela vereadora de Curitiba e deputada federal eleita Carol Dartora (PT). Elas foram registradas bem bem próximo ao local do ataque ao músico Neno, no Centro de Curitiba.

“O nosso mandato recebeu novas imagens de outro ataque do racista que está espancando pessoas negras na cidade de Curitiba, confundidas por ele como pessoas em situação de rua. As imagens mostram o criminoso, já identificado pela polícia como sendo Paulo Cezar Bezerra da Silva, usando um cassetete para agredir um jovem e ordenando um cachorro a atacar a vítima. Segundo informações, o caso teria ocorrido na última quarta-feira (23). Populares assistem a cena e uma mulher afirma que o criminoso bateu com o cassetete no rosto da vítima. Outra pessoa relata que uma faca utilizada pelo criminoso caiu no chão”, postou a vereadora em seu perfil nas redes sociais. “O método é o mesmo mostrado nas imagens que o nosso mandato divulgou com exclusividade na última sexta-feira (25), denunciando as agressões contra o músico Neno. É inaceitável que esse sujeito ainda esteja livre pelas ruas de Curitiba. Ele precisa ser preso com urgência e punido. Racismo é crime e não pode ficar impune”, disse Carol, no post.

O músico Neno afirmou, em entrevista à RPC, que durante as agressões no dia 22, o suspeito o chamou de “macaco” e “negro sujo”, além de dizer “que morador de rua tem que apanhar”. Neno levou cinco pontos no rosto, fraturou o maxilar, quebrou um dente e tem marcas de mordidas nos braços e nas costas. Três mulheres testemunharam as agressões, chamaram a polícia e prestaram socorro a Neno, que foi encaminhado a um hospital.

Como está a investigação

Inicialmente, a Polícia Militar registrou Boletim de Ocorrência como lesão corporal no caso do músico Neno. Paulo Cezar foi levado pelos policiais até a casa dele para deixar o cachorro e depois foi encaminhado ao cartório do 12º Batalhão da Polícia Militar. De acordo com fontes da polícia, ele foi detido e solto no mesmo dia. Tanto que na quarta (23), segundo divulgação da vereadora Carol Dartora, estava atacando outra pessoa. Segundo informações da Polícia Civil, as investigações estão sendo coordenadas pelo 1º Distrito Policial e que a denúncia de injúria racial será anexada ao inquérito. O músico Neno foi ouvido nesta segunda (28) pela polícia. O advogado da vítima, José Carlos Portella Junior, disse, em entevista à RPC que vai pedir o indiciamento por tentativa de homicídio e injúria racial. O Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial (CONSEPIR) encaminhou requerimento à polícia pedindo a prisão do suspeito.

O agressor Paulo Bezerra deverá ser ouvido pela polícia nesta terça (29).

A Polícia Militar marcou uma audiência preliminar virtual sobre a situação para o dia 20 de março de 2023.

A reportagem do Bem Paraná tentou contato com o suspeito, que ainda ainda não respondeu os questionamentos. Não há advogado constituído no processo.