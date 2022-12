A BR-376, na tarde deste sábado: o motorista queria passar nesse trecho em que estão as máquinas (foto: reprodução de vídeo / Arteris)

Um homem foi preso na noite deste sábado (3) na BR-376, em Tijucas do Sul (região metropolitana de Curitiba), depois de furar o bloqueio da estrada por causa dos deslizamentos de terra. Segundo a Polícia, ele estava com a CNH suspensa e com sinais de embriaguez.

Veja mais AQUI, no blog Plantão de Polícia.