Divulgação Hospital Angelina Caron

O clima e a torcida pela Copa do Mundo 2022 tomou conta do Hospital Angelina Caron (HAC), na Região Metropolitana de Curitiba. O maior evento esportivo do mundo vai até 18 de dezembro e o hospital está com diversas atividades durante o período.

“A campanha ‘HACatar – A arte de cuidar e a vontade de vencer’ foi criada para engajar colaboradores e médicos, utilizando conceitos do futebol e da cultura organizacional e do ‘Jeito de Ser’ do HAC, além de reforçar o posicionamento de marca do Hospital Angelina Caron. Nosso objetivo é espalhar o clima festivo e de torcida da Copa do Mundo por todo o hospital, oferecendo alegria a todos, inclusive aos nossos clientes que necessitam de atendimento médico nesse período e ao profissional que não pode abandonar sua missão de salvar vidas para assistir aos jogos”, explica Dieisson Medeiros, gerente de marketing do HAC.

A decoração temática com o tema da campanha está presente em diversas áreas do hospital, com destaque para o refeitório (com semanas temáticas) e o Espaço do Colaborador do HAC, que são as áreas oficiais de transmissão dos jogos do Brasil, com TVs e até um telão, além de distribuição de pipoca. O espaço concentra a maior parte das atividades temáticas, com mesas de futebol de botão, réplica da taça da Copa (em tamanho real) e uma moldura em formato de figurinha da Copa, para os colaboradores tirarem fotos no “espaço instagramável”.

Entre as ações previstas estão o uso dos canais de endomarketing do hospital para engajar a torcida, com quizzes e curiosidades da competição nos canais e TVs de comunicação interna. Outra ação feita pelo hospital produziu e distribuiu Tabelinhas da Copa personalizadas, um recurso lúdico e divertido para que os colaboradores acompanhem o placar da competição e não esqueçam as datas dos jogos. “Mesmo em um hospital, a Copa do Mundo é um evento festivo e importante para os brasileiros, que são apaixonados por futebol. A conduta continuará sendo apropriada para oferecer nosso atendimento de qualidade, mas queremos que essa paixão pelo esporte seja vivida e celebrada, com muita humanização e empatia que são marcas da nossa equipe”, esclarece Medeiros.