Danilo Avanci/SESA

Duas novas obras foram inauguradas nesta segunda-feira (12) no Complexo Hospitalar do Trabalhador (CHT), que pertencem ao Estado, em Curitiba. Uma delas foi o banco de leite humano, anexo à maternidade, onde serão realizados cerca de 400 partos ao mês. A outra é o novo heliponto, que agora permite pousos e decolagens de aeronaves maiores e o transporte mais ágil de vítimas graves. As obras iniciaram em maio e somam mais de R$ 3 milhões.

O investimento foi da Volkswagen do Brasil, em parceria com as secretarias da Saúde (Sesa) e da Fazenda (Sefa), por meio do Paraná Competitivo, que viabilizou os investimentos na fábrica da montadora em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, mediante contrapartidas.

“O banco de leite materno é fundamental e agora vem atender e completar o serviço prestado às nossas crianças. Já o heliponto pode ser decisivo para salvar uma vida, garantindo agilidade na urgência e emergência. Essas obras irão ampliar ainda mais nossa capacidade de atendimento”, disse o vice-governador Darci Piana.

O Banco de Leite Humano fica no subsolo do Anexo da Mulher do hospital. Os principais objetivos são ampliar a prática da amamentação, reduzir os riscos da saúde dos recém-nascidos, incentivar a doação do leite humano, além de fazer o processamento, armazenamento, preparo e distribuição para os bebês das Unidades de Terapias Intensiva (UTI’s) e de cuidados intermediários.

No local serão atendidas todas as puérperas da maternidade do hospital e também de outras unidades hospitalares. Atualmente são realizados entre 300 a 400 partos ao mês, em que 12% desses nascimentos, em média, são prematuros. A expectativa é coletar até 80 litros de leite humano ao mês, beneficiando cerca de 50 lactantes.

A previsão é que o serviço comece a funcionar na primeira quinzena de janeiro, após a finalização da capacitação dos servidores que devem atuar nesta unidade.

“O Hospital do Trabalhador é referência nos atendimentos de trauma e centro materno-infantil, por isso esse projeto é tão importante. Graças à junção de esforços entre o governo e a iniciativa privada, essas obras puderam ser finalizadas ainda este ano. As parcerias proporcionam essa celeridade ao processo”, ressaltou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – O novo heliponto permitirá o recebimento de aeronaves de maior porte, reduzindo o tempo de chegada das vítimas graves e aumentando a chance de sobrevida dos pacientes em emergência médica. Ele foi desativado em 2018, quando houve a troca por aeronaves maiores para os resgates. Agora, com a ampliação de 196 para 324 metros quadrados, os pousos e decolagens para atendimento aos pacientes podem ser feitos com mais segurança.

“Temos investido sempre em saúde pública, nos preocupando com as pessoas aqui no Paraná. Há mais de cinco anos temos investido para essas melhorias. Havia essa necessidade dessas reformas, estamos muito contentes por ter se tornado uma realidade esse projeto que beneficiará a todos. Um presente de Natal”, comemorou o presidente da Volkswagem do Brasil, Ciro Possobom.

“Aqui conseguimos chegar aos paranaenses em dois momentos muito difíceis. Em acidentes graves, em que cada minuto faz a diferença e o transporte ajuda para essa redução de tempo, e aos bebês prematuros, que precisam do melhor alimento que existe, o leite materno”, enfatizou o diretor do Complexo Hospitalar do Trabalhador, Geci Labres.

PRESENÇAS – Participaram do evento de inauguração o diretor-superintendente da Fundação da Universidade Federal do Paraná (Funpar), João da Silva Dias; a diretora-geral da Secretaria da Fazenda, Marcia Cristina do Vale; o prefeito de Porto Amazonas, Elias Jocid Gomes da Costa; diretores da Volkswagen; e representantes do Rotary Internacional, Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) e Conselho Regional de Medicina (CRM-PR), além de servidores da Sesa.