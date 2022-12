Divulgação/Assessoria de Imprensa

Reforçando seu compromisso com a saúde, o deputado Ney Leprevost destinou através de emenda para o orçamento de 2023, mais R$ 3 milhões de reais para o Erastinho, o maior hospital oncopediátrico do Sul do Brasil.

O valor da nova emenda será repassado pelo Ministério da Saúde ao hospital que salva vidas de crianças e será utilizado para manutenção e compra de equipamentos permanentes para o Hospital.

Durante seu mandato como deputado federal Ney Leprevost já repassou mais de R$ 11 milhões de reais da sua cota individual de emendas impositivas para ajudar o Erastinho.

De acordo com o superintendente do Hospital Erasto Gaetner, Adriano Lago, “o deputado Ney Leprevost é um grande parceiro do Erastinho. Ele já foi reconhecido pela direção da entidade como o parlamentar que mais destinou emendas para a luta contra o câncer. Esses recursos têm um impacto muito positivo para famílias, crianças e toda a comunidade do hospital”, reforçou Lago.

Pelos seus esforços em prol da saúde, Ney Leprevost foi homenageado com a “Comenda Erasto Gaertner” em reconhecimento aos serviços prestados ao hospital Erasto Gaertner, ao hospital oncopediátrico Erastinho e a Rede Feminina de Combate ao Câncer.

Na condição de secretário de Justiça, Família e Trabalho do Paraná até março de 2022, Ney também viabilizou para o hospital mais R$ 1,8 milhões de reais, deliberados pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA), para atender os pacientes em terapia na entidade.

“O Erastinho é referência nacional no tratamento do câncer infantil. Não é um hospital do governo e nem particular. É filantrópico e sempre teve as portas abertas para os mais vulneráveis. Pertence a Liga Paranaense de Combate ao Câncer” disse Ney.

Na foto, Ney Leprevost e Adriano Lago, superintendente do complexo hospitalar Erasto Gaertner.

