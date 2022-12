Complexo Hospital Universitário de Londrina -UEL –

O Hospital Universitário Regional de Londrina, vinculado à Universidade Estadual de Londrina (UEL), promove uma campanha para arrecadação de brinquedos novos e usados para as crianças hospitalizadas. Também é possível doar materiais de papelaria, que serão utilizados na confecção de cartões de natal e personalização de bonecos terapêuticos para as crianças. Os brinquedos usados devem estar em boas condições. A arrecadação começou nesta semana e segue até quinta-feira (15).

A iniciativa conta com a parceria do Instituto Benfazer, organização londrinense que apoia projetos sociais voltados para crianças, adolescentes e suas famílias; e a Casa de Apoio Amigos do HU/UEL, instituição que atua no acolhimento de acompanhantes de pacientes de outras cidades, em situação de vulnerabilidade financeira.

Segundo a cabeleireira Ivone Alice da Silva, voluntária do HU/UEL há 14 anos, as campanhas solidárias proporcionam conforto em períodos como páscoa, dia das crianças e natal. “Atendemos duas vezes por semana entre 38 e 40 crianças. Cantamos músicas e contamos histórias para os pequenos nos leitos. Levamos brinquedos e kits de pintura, para que possam brincar no período em que estão internadas. Os brinquedos usados são lavados e embalados em pacotes individuais”, afirma.

REFERÊNCIA – O HU/UEL é referência no atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sendo o único hospital público de grande porte do Norte do Paraná. Com atuação em diferentes áreas de assistência médica, são internadas, em média, 275 crianças por mês. O complexo hospitalar conquistou, inclusive, o título de Hospital Amigo da Criança, concedido pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A instituição atende pacientes de 250 municípios paranaenses e cem cidades de outros estados.

OUTRAS CAMPANHAS – Em Guarapuava, a Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) promove duas campanhas semelhantes, uma para arrecadação de brinquedos e doces e outra para alimentos e doces. A primeira tem como objetivo presentear 63 crianças, entre filhos e netos de funcionários das empresas terceirizadas, que atuam no câmpus do Centro Educacional de Desenvolvimento Tecnológico (Cedeteg). Já a outra irá beneficiar pelo segundo ano consecutivo famílias em situação de vulnerabilidade social do bairro Xarquinho.

Os interessados devem retirar uma sacola com os dados das crianças na direção do câmpus. Os kits devem ser entregues no mesmo local até a quinta-feira (15). Nessa mesma data encerra a coleta de alimentos não perecíveis e doces da campanha Natal Solidário. As doações podem ser depositadas em local específico, na Direção-Geral do câmpus.

Serviço:

Campanha de arrecadação de brinquedos e materiais de papelaria do HU/UEL

Período: até 15 de dezembro

Locais: Serviço Social do HU – Av. Robert Koch, n° 60 – Brasília; e Serviço Social do Ambulatório de Especialidades do HU (Campus da UEL) – Rod. Celso Garcia Cid, PR-445, Km 380 – Campus Universitário

Mais informações: (43) 3371-2256 e (43) 3371-5733

Campanhas de arrecadação de alimentos, brinquedos e doces da Unicentro

Período: até 15 de dezembro

Locais: Centro Educacional de Desenvolvimento Tecnológico (Cedeteg) – Direção-Geral

Mais informações: (42) 3629-8100 – Ramais 8102 e 8185