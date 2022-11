Redes Sociais

Foi identificado como José Maria Pires, de 60 anos, a primeira vítima do deslizamento de terra na BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Paraná. Ele era caminhoneiro, casado, tinha cinco filhos e era morador de São Francisco do Sul, em Santa Catarina.

De acordo com familiares, o último contato dele foi feito por volta de 18h30 de segunda-feira, momento antes do acidente.

O corpo já foi liberado e será velado e sepultado nesta quarta (30) em São José dos Pinhais, no Paraná.