Marcio Rogerio de Souza (Crédito: Divulgação)

O caminhoneiro Marcio Rogerio de Souza, 51 anos, é a segunda da vítima do deslizamento ocorrido no km 669 da BR-376, em Guaratuba. O corpo de Marcio foi retirado do local pelo Corpo de Bombeiros durante a tarde desta quinta-feira (dia 1º). O corpo foi encaminhado para a Polícia Científica para perícia.

Até o momento, duas mortes já foram confirmadas e estima-se que em torno de 30 pessoas estejam desaparecidas.

A estrada, que leva até Guaratuba, no litoral paranaense, segue interditada por conta da situação, com bloqueio já na praça de pedágio. No quilômetro 669 da rodovia, onde houve a tragédia, e os trabalhos das equipes dos Bombeiros e da Defesa Civil para resgatar as vítimas e remover as toneladas de terra que caíram no local.

Ao mesmo tempo, as equipes no local trabalham na busca por vítimas do desastre. O Corpo de Bombeiros realizou com sucesso a retirada do segundo óbito do local. Ele já havia sido confirmado anteriormente, mas não havia sido removido. A operação foi maior e mais complexa do que prevista inicialmente, sendo severamente agravada pelas condições atmosféricas instáveis do local do incidente.

A estimativa de potenciais vítimas continua reduzida em relação à previsão original- inicialmente falou-se em pelo menos 30 vítimas, mas hoje a projeção já caiu para menos de 30 pessoas. Um cenário que ainda pode ser alterado à medida que novas informações vão sendo coletadas.

Até o momento, são dois óbitos confirmados e seis pessoas resgatadas com vida.

Pessoas desaparecidas

Familiares e amigos de pessoas que possam ter desaparecido nesse local podem entrar em contato com a Central de Atendimento disponibilizada pela Polícia Científica, pelo telefone (41) 3361-7242. O serviço é 24 horas. Além disso, outras informações sobre o evento podem ser obtidas pelos telefones da Centro de Operações Cidade da Polícia 0800-282-8082.