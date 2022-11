Reprodução/PMPR

Uma idosa, de 96 anos, foi encontrada morta na tarde deste sábado (19), na sua casa na rua Alexandre Von Humboldt, no bairro Pilarzinho, em Curitiba. Ela estava sozinha no local. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi ao local, mas ela já estava morta. Segundo informações da Polícia Militar, a suspeita é que foi morte natural.

Leia mais no Blog Plantão de Polícia