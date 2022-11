(Divulgação PRF-PR)

Uma idosa de 72 anos morreu após o carro em que estava ser alvejado por outro veículo na BR-376, em Marialva, no norte do Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu após um motorista de 33 anos perder o controle do veículo, atravessar o canteiro central e colidir de frente contra o carro em que a vítima estava.

