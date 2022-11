José Fernando Ogura/SMCS

Referências como espaços de fé e patrimônios históricos de Curitiba, a Capela Nossa Senhora da Glória, no bairro Alto da Glória, e o Santuário Sagrado Coração de Jesus, no bairro Água Verde, receberam nova iluminação cênica, com equipamentos em tecnologia LED que evidenciam os detalhes arquitetônicos das edificações.



Os novos sistemas foram acesos na noite de quarta-feira, dentro da programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022, que neste ano tem o tema Celebre a Vida. Os dois locais integram um novo pacote de mais 12 espaços públicos – nove igrejas e três monumentos – que serão contemplados pelo Programa de Iluminação Cênica da cidade.