Instalação de iluminação no Contorno foi retomada (Franklin de Freitas)

Paralisadas durante o período das festividades de final de ano, as obras para implementação de sistema de iluminação no Contorno Sul de Curitiba foram retomadas ontem pela Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec).



Elas haviam sido suspensas no dia 22 de dezembro visando diminuir os impactos causados no trânsito, considerando que o período costuma apresentar aumento no tráfego de veículos. A decisão atendeu um pedido formulado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).



As obras retomam exatamente dentro do cronograma e no ponto em que foram interrompidas, com bloqueio parcial da BR-376, na altura do bairro Campo Comprido, no sentido sul (Araucária). Os bloqueios estão previstos para ocorrer diariamente entre 9h e 17h, e merecem a atenção dos motoristas.



Outra obra que começou ontem também impacta o trânsito na Capital. Umas das principais vias de Curitiba, a Avenida Marechal Floriano Peixoto recebe os serviços de fresa e recape na região central. As melhorias são realizadas em um trecho de 430 metros De extensão, a partir da Rua Pedro Ivo até a Travessa Tobias de Macedo, entre as praças Carlos Gomes e Tiradentes.



O trabalho nesta época do ano, passadas as festas de fim de ano, e ainda com férias escolares, causa menos transtorno. Os trabalhos no trecho não afetam o itinerário das linhas de ônibus que passam pela área.