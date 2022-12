Reprodução

O restaurante Café e Bistrô Mafalda, que fica na rua Tibagi, quase esquina com a Rua Amintas de Barros, no Centro de Curitiba, pegou fogo na noite desta segunda (12). Ninguém ficou ferido, mas o tradicional estabelecimento, que funciona desde o ano de 2000, sofreu muitas perdas com incêndio.

Alertado por moradores que se assustaram com as chamas e a fumaça, o Corpo de Bombeiros foi ao local com três caminhões de incêndio para combater o incêndio. De acordo com informações do capitão Bruno, do Corpo de Bombeiros, o casarão de dois andares é antigo, com bastante revestimento de madeira, o que facilitou a propagação rápida do fogo. A causa do incêndio ainda será investigada.

No fim da noite desta segunda, os bombeiros ainda trabalhavam no rescaldo do incêndio.

Há pouco mais de um ano, em outubro de 2021, o Café Mafalda foi arrombado, roubado e teve uma perda de cerca de R$ 25 mil. Na época, foi feita uma vaquinha virtual para ajudar os donos do estabelecimento, que já estavam em dificuldade por causa do longo tempo de abre e fecha com as restrições da pandemia de covid.

O restaurante se especializou em um cardápio vegano de qualidade servido no almoço e eventos culturais, com espaço para artistas locais.