Funcionários e clientes evacuam o supermercado (Crédito: Reprodução de vídeo/colaboração)

Um incêndio provocou a evacuação do supermercado Condor, no bairro Bom Retiro, no começo da tarde dessa sexta-feira (dia 25). Segundo relato de clientes, uma fumaça densa e um cheiro muito forte tomou conta da loja. O alarme de incêndio disparou e eles foram orientados por funcionários a deixar o local.

O supermercado divulgou uma nota sobre o incêndio, explicando que ninguém ficou ferido. “Sobre o ocorrido na loja do Bom Retiro, a rede esclarece que o princípio de incêndio aconteceu na padaria e que foi imediatamente contido. A loja já foi liberada pelos bombeiros e já está aberta com toda a segurança aos clientes e colaboradores. A empresa destaca que os danos foram apenas materiais”, afirmou a empresa.

Ainda não há informações sobre a origem do incêndio.