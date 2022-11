Agência Brasil

A produção industrial registrou a segunda queda consecutiva no mês de outubro de 2022. O índice de evolução da produção manteve-se abaixo dos 50 pontos, ao cair de 49 pontos para 48,5 pontos. Valores acima da linha divisória de 50 pontos indicam aumento da produção industrial e abaixo da linha de corte, queda. Os dados são da Sondagem Industrial, da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

É a primeira queda na produção industrial para um mês de outubro desde 2016. Diante disso, todas as expectativas do setor industrial no mês de novembro recuaram fortemente.