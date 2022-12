O motoboy Jheykson Roger Medeiros (Reprodução/Redes sociais)

O Ministério Público do Paraná, por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Crimes Dolosos contra a Vida de Curitiba, apresentou nesta sexta-feira, 16 de dezembro, denúncia criminal contra uma mulher que matou um motociclista no trânsito. O crime ocorreu na noite de 3 de setembro na capital. A denunciada estava dirigindo na contramão e bateu de frente com a moto, fugindo sem prestar socorro. A vítima, um homem de 36 anos, trabalhava como motoboy e estava fazendo entregas no momento do acidente.

