As inscrições para o 22º Vestibular dos Povos Indígenas do Paraná estão abertas. Para esse público, são reservadas seis vagas em cada uma das sete universidades estaduais do Paraná e outras dez para a Universidade Federal do Paraná (UFPR). Para participar do processo seletivo, o candidato precisa ter concluído o Ensino Médio e ser reconhecido como indígena por meio de um documento comprobatório assinado pelo cacique da comunidade.

As provas são realizadas de forma descentralizadas em sete polos – Mangueirinha, Manoel Ribas, Apucaraninha, Santa Helena, Nova Laranjeiras, Cornélio Procópio e Curitiba. O processo de seleção é realizado dentro das terras indígenas e ocorre durante dois dias.

No primeiro dia, os candidatos passam por uma prova oral. É uma etapa importante porque eles são de etnias distintas e falam diversas línguas. “Nós fazemos a prova oral justamente para conhecermos esse candidato e vermos se ele consegue compreender bem a língua portuguesa, porque isso é muito importante para o dia a dia da universidade”, disse a presidente da Comissão Universidade para os Índios da Unicentro, Sandra Mattos.

No segundo dia do processo de seleção os candidatos fazem uma a prova objetiva, respondendo questões de português, biologia, matemática, física, química, história, geografia e de línguas – inglês, espanhol, guarani ou kaingang. Nessa etapa, eles também fazem uma redação.

Nesta edição, a organização do processo está sob a responsabilidade da Unicentro. A expectativa é de que o número de inscrições supere o registrado na edição passada, de 780.

As inscrições para o Vestibular Indígena não têm custo, estão abertas até o dia 13 de fevereiro e devem ser feitas de forma on-line, pelo endereço vestibular.unicentro.br/2023. As provas estão marcadas para os dias 07 e 08 de maio de 2023.