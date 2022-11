Carlos Poly/PMA

As inscrições para a patinação no gelo – “Aventura Congelante” – em Araucária, serão abertas. A partir de segunda-feira, 14 de novembro, araucarienses e visitantes do município que queiram patinar gratuitamente já podem fazer a inscrição. A pista de gelo será inaugurada na sexta-feira, dia 18, junto à abertura do evento Natal Iluminado de Araucária.

