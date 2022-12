Divulgação

Os segurados da Previdência Social precisam ficar atentos ao risco de golpes relativos à revisão da vida toda. O INSS emitiu alerta sobre golpes após o julgamento do assunto pelo STF.



O órgão esclareceu que não entra em contato com seus segurados, por telefone, e-mail, redes sociais ou outros canais, para oferecer serviços ou benefícios e tampouco revisão de valores. O INSS destacou que a decisão do STF ainda não está valendo porque o acórdão precisa ser publicado. Somente então, os próximos passos a serem adotados serão definidos. (ABr)