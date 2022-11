Reprodução/ EBC

A Sanepar informa que serão feitas interligações de redes e melhorias no sistema de distribuição de água de Colombo na próxima semana, nos dias 22, 23 e 24. As obras poderão afetar o fornecimento de água em algumas regiões da cidade.

Na terça-feira (22), os trabalhos iniciam às 8h e devem se estender até as 16h. Para realizar esses serviços, ficarão fechados os setores de abastecimento para as regiões dos bairros Campo Pequeno e Monza.

Dia 23, quarta-feira, as obras iniciam às 8h, com previsão de término para 16h. O abastecimento poderá ser afetado nas regiões do Bairro Osasco.

Já na quinta-feira (24), as manobras poderão prejudicar o abastecimento nas regiões do Bairro Campo Pequeno, das 8h às 16h.

Nos três dias de trabalho, a previsão é que o fornecimento de água volte à normalidade, de forma gradativa, a partir das 20h. A orientação é evitar desperdícios.

Só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.