Alexandre Marchetti / Itaipu Binacional

A Itaipu Binacional alcançou uma marca histórica na geração de energia acumulada. Ontem, às 16h13 a usina que mais gerou energia limpa e renovável no planeta registrou 2,9 bilhões de MWh produzidos desde que começou a operar, em maio de 1984. O número reforça o papel de destaque da Binacional para a segurança energética do Brasil e do Paraguai.



Para se ter uma ideia, os 2,9 bilhões de MWh produzidos pela Itaipu seriam suficientes para abastecer o mundo inteiro por 46 dias; o Brasil por seis anos e um mês; Paraguai por 167 anos; Estado de São Paulo por 22 anos e cinco meses ; Minas Gerais por 52 anos; e Paraná por 90 anos e cinco meses.