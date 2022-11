Divulgação

É chegada a época mais esperada do ano, o Natal. Das crianças aos adultos, todos se encantam com a magia e com o espírito natalino. E os shoppings da cidade já estão oferecendo e preparando uma programação especial, com decoração, atividades e, é claro, a presença do Papai Noel.

No Estação, decoração circense e espetáculos

O Shopping Estação, que neste ano comemora seus 25 anos, lança sua decoração com o espetáculo Circo dos Sonhos, nesta terça (8). Toda a decoração é inspirada em elementos circenses, que estão presentes nas cores, nas atrações como o Carrossel e a Roda Gigante, nos quatro espaços instagramáveis e também no show natalino especial de aniversário do shopping. O Circo dos Sonhos conta a história de uma jovem e curiosa bailarina que ficou presa dentro de um globo de neve, a trama envolve os principais personagens do circo, que a ajudam a revelar esse mistério. “Flora” sonha em conhecer os misteriosos floquinhos que caem do céu, mas por morar dentro do circo jamais teria como chegar até lá. Um certo dia, recebe um presente mágico de seu avô e acaba ficando presa dentro dele. O público vai se envolver com lenços voando sobre a plateia, bengalas se transformando em flores, caixas desaparecendo, figurinos mudando de cor num espetáculo lúdico com os principais protagonistas circenses: trapezista, malabarista, mágico, contorcionista e muita dança. O espetáculo dura aproximadamente 45 minutos e a classificação é livre, para toda a família. As apresentações acontecem nos dias 25 de novembro, 02, 09 e 16 de dezembro, sempre às 19h30. Serão disponibilizados 50 assentos por sessão, que poderão ser reservados gratuitamente no link https://linktr.ee/nataldoestacao. Mas há espaço para todos, caso os ingressos esgotem, será possível assistir ao espetáculo em pé, na área do show. A estreia, que acontece no dia 08 de novembro, terça-feira, às 19h30, será marcada pela chegada do Papai Noel e também da inédita mascote do Shopping Estação, a Capinista (Capivara Maquinista), personagem exclusiva criada com base em uma simpática capivara, um dos símbolos da cidade de Curitiba, vestida com elementos que remetem à profissão de maquinistas de trem. A partir do dia 08 de novembro estará aberta a árvore da solidariedade, com cartinhas e desejos de crianças em vulnerabilidade social. O projeto é em parceria com a FAS – Fundação de Ação Social de Curitiba. Em breve será divulgada a data da abertura antecipada para crianças com Transtorno do Espectro Autista. E ainda, em dias definidos, haverá atendimento em libras.

Também a partir do dia 08 de novembro, o sonho de toda criança se torna realidade!

Quem comprar os presentes via Assistente de Compras do Shopping Estação, poderá agendar para as crianças fazerem a retirada dos pacotes diretamente com o Papai Noel. Incrível e muito fácil, basta fazer as compras pelo WhatsApp 41 98869 3105 e agendar a retirada até o dia 20 de dezembro.

Shopping Estação

Av. Sete de Setembro, 2.775, Rebouças

Curitiba (PR)

(41) 3094-5300

https://www.instagram.com/shopping_estacao/

www.shoppingestacao.com.br

Árvore gigante e Papai Noel no Shopping Curitiba

O Papai Noel já chegou no Shopping Curitiba. O público poderá tirar fotos com o Papai Noel de segunda a quinta-feira das 13h às 20h, sexta e sábado das 12h às 21h, domingos e feriados das 12h às 20h. Ele receberá a todos em seu trono, no piso L2 do shopping. Todos irão se encantar também com a clássica decoração, com uma árvore de Natal de oito metros, enfeitada com bolas douradas, vermelhas, laços e muito brilho. Um túnel enfeitado com estrelas, micro lâmpadas e bolas de Natal e uma guirlanda gigante serão paradas obrigatórias para fotografias. Cascatas de pisca-pisca iluminam o vão central dos corredores. A decoração conta também com um parquinho infantil, com escorregador, brinquedos de mola e espaços para escrever cartinha para o Papai Noel. Tudo gratuito e disponível no horário de funcionamento do shopping.

Shopping Curitiba

Rua Brigadeiro Franco, 2.300, Centro

Curitiba (PR)

(41) 3026-1000 | www.shoppingcuritiba.com.br

@shoppingcuritiba| www.facebook.com/ShoppingCuritiba

Papai Noel, show e passarela no Shopping Mueller

A tão esperada chegada do Papai Noel Mueller já tem data marcada e promete ser mágica, em um evento aberto ao público. O bom velhinho irá chegar por uma grande chaminé no dia 10 de novembro (quinta-feira), às 19h. Em plena Avenida Cândido de Abreu, num espetáculo encantador, com muitas luzes, o Papai Noel terá seu primeiro encontro emocionante com o público de Curitiba. O show é assinado pelo coreógrafo curitibano nacionalmente conhecido, Octávio Mansur. O espetáculo do dia 10 marca também a abertura da Vila de Natal que, para celebrar as festas de final de ano, receberá o Circo Mueller – um espaço encantado para os clientes visitarem, se divertirem e fazerem fotos. O cenário do piso L4 terá um pórtico de entrada temático e uma linda árvore com um túnel iluminado. A magia inclui personagem inflável, Noéis de perna de pau e barraca de doces natalinos da Escola Nilza Tartuce, além de uma área para que as crianças escrevam e depositem suas cartinhas ao Papai Noel. Uma roda gigante completa a atração e garante ainda mais diversão para toda a família. Com ingressos no valor de R$ 10, parte da arrecadação com a roda gigante será doada à escola. “Unir a magia do circo com o encanto do Natal será uma experiência inesquecível”, diz Daniela.

E a passarela mais famosa da cidade será transformada na Vila de Natal Mueller com elementos cenográficos em 3D, luzes e sons que transportam o visitante para uma verdadeira experiência lúdica. Cenas do cotidiano típicas dessa época, como pessoas decorando suas casas, famílias reunidas para a ceia e trocas de presentes prometem aguçar a memória afetiva de cada visitante. A passarela tem acesso pelo edifício garagem. O vão central do shopping também terá uma gigantesca árvore e flâmulas iluminadas. Na parte externa, todo o telhado do shopping recebe milhares de microlâmpadas com efeito cintilante. Um verdadeiro show de luzes.

Em seu trono no piso L1, Papai Noel receberá visitantes a partir do dia 11 de novembro até o dia 24 de dezembro.

SERVIÇO:

Natal no Shopping Mueller

Chegada do Papai Noel Mueller: dia 10 de novembro (quinta-feira), às 19h, na entrada da Cândido de Abreu.

Vila de Natal Mueller: Passarela de acesso ao estacionamento G2, de 10/11 a 31/12, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo e feriados, das 14h às 20h.

Circo de Natal: Piso L4, de 10 de novembro a 31 de dezembro, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo e feriados, das 14h às 20h.

Roda gigante: Piso L4, de 10 de novembro a 31 de dezembro, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14 às 20h. Evento com bilheteria.

Trono do Papai Noel: Piso L1, de 11 de novembro a 23 de dezembro, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14 às 20h. No dia 24 de dezembro, das 10h às 16h.

Local: Shopping Mueller – Avenida Cândido de Abreu, 127 – Centro Cívico, Curitiba (PR)

Telefone: 41 3074-1000

Informações: www.shoppingmueller.com.br

Facebook: www.facebook.com/MuellerCtba

Instagram: @muellercwb