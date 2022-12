Foto: Robson Mafra

O Jardim de Botânico de Curitiba se transforma toda a noite em um encantador jardim natalino todo iluminado. Do portal de entrada à estufa de vidro, a decoração feita com milhares de luzes vem chamando a atenção na cidade.















Esse é o cenário do Jardim dos Sonhos Ademicon, uma das atrações do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 que pode ser visitada todos os dias da semana, até as 20h30. Uma hora a mais que em dias normais.

A magia natalina no Botânico começa logo na entrada, com o portal revestido de luzes LED. E a iluminação no jardim francês vai indicando o caminho que leva o visitante a elementos temáticos. As surpresas pelo caminho do Jardim dos Sonhos são várias.