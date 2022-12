BPMOA

A aeronave Falcão 08, do Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) foi acionada para resgate nas proximidades da Represa Capivari, onde uma jovem de 29 anos caiu dequadriciclo.

Apesar do quadro não inspirar gravidade, segundo informações do BPMOA, a aeronave levou a equipe médica no local para atendimento, o que por via terrestre seria inviável pela distância e congestionamento nas imediações. Na sequencia, deslocou para o Hospital Angelina Caron com a vítima.