Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros procura um jovem de 18 anos que desapareceu nesta segunda (26) depois de se afogar na Praia Brava de Matinhos, no Litoral do Paraná, por volta das 7 horas. .

As buscas contam com duas viaturas da corporação, além de uma embarcação e seis guarda-vidas. Também está sendo utilizada para auxílio uma aeronave do Batalhão de Polícia Militar de Operação Aéreas (BPMOA).

Em comunicado, os bombeiros reforçaram que banhistas só devem entrar no mar em locais protegidos por guarda-vidas e durante o horário de funcionamento do posto, entre 08h e 19h.