Douglas Faria, 23 anos, morreu após bater de frente um Renault Sandeiro com um caminhão na Rodovia dos Minérios, em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, na noite de quinta (24). Segundo informações dos bombeiros, ele foi ejetado com o grande impacto da colisão.

De acordo com testemunhas, ele teria tentado desviar de um buraco e acabou invadindo a pista contrária.