Uma briga entre vizinhos por causa de som alto terminou em morte de Larissa Aciole da Silva, de 25 anos, em Sarandi, no Norte do Paraná.

Segundo informações da Polícia Civil, o vizinho disparou contra a casa da vítima, após ela reclamar do som alto na madrugada de domingo (4). Larissa foi atingida na cabeça e foi encaminhada em estado gravíssimo ao Hospital Metropolitano de Sarandi, onde passou por cirurgia. Mas na manhã desta segunda-feira (5), a morte de Larissa foi confirmada. Ela deixa um filho de um ano.

Wallace Silvio Rodrigues da Silva, principal suspeito de efetuar os disparos, está foragido. O pai do suspeito, no entanto, foi preso por ter participado do momento dos disparos.

A briga entre os vizinhos começou na sexta (2), quando, de acordo com a polícia, ela estava com amigos fumando narguilé, quando Wallace disparou contra a residência. Na manhã de domingo (4), os amigos de Larissa então dispararam contra a casa de Wallace. Ninguém ficou ferido nos dois casos. No domingo, Wallace revidou, e desta vez atingiu a vítima.

Denúncias sobre o paradeiro do suspeito podem ser feitas de forma anônima pelo número (44) 9 9137-9773.