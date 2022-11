João Frigério

Um crime brutal no final da manhã deste domingo (27) chocou moradores da CIC. No final da manhã um jovem que se dirigia para a igreja foi abordado por homens armados e executado com pelo menos seis tiros. Ele levava uma Bíblia às mãos.

