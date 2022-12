(Divulgação/ PF)

A Polícia Federal prendeu em flagrante um homem com R$ 2 mil em cédulas falsas no município de Chopinzinho (sudoeste do Paraná). A prisão foi realizada nesta terça-feira (13), após ele receber as cédulas contrafeitas na própria residência, pelos Correios.

Veja mais AQUI, no blog Plantão de Polícia.