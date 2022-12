Instagram

O empresário curitibano Rhaman Hamdar, de 29 anos, que viaja em sua Kombi com a cachorra golden pela América do Sul, teve um momento tenso no seu percurso. O veículo pegou fogo durante a passagem pelo Peru.





Nas redes sociais, o empresário compartilhou um vídeo da situação e tranquilizou os seguidores quanto ao estado de saúde dele e da cachorrinha Hoi An. “É pessoal, por aqui 2023 vai começar diferente. Eu e a Hoi estamos bem, não se preocupem. Tudo acontece por um acaso e eu confio nele! Não vou desistir! Peço energias positivas por favor”, escreveu ele no Instagram.



Rhaman e Hoi An partiram de Curitiba em agosto deste ano a caminho de Piyohureka, na costa Norte da Colômbia. O empresário quer percorrer um trajeto de mais de 10 mil quilômetros.