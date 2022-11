Reprodução/Vesparana

Máquinas clássicas sobre duas rodas, rock, gastronomia e cervejas especiais se encontram neste final de semana na fábrica da Bodebrown. A edição do Growler Day deste sábado (12/11), realizado das 10h às 18h, terá como atração especial um encontro da Vesparaná & Confraria Vespas e Lambretas, que reúne colecionadores destas cultuadas motonetas. Dezenas de exemplares dos mais variados anos, cores e modelos estarão expostos no local – Rua Carlos de Laet, 1015, no Hauer. A entrada é franca.

O Growler Day terá ainda trilha sonora com a banda Jack Mojo, que se apresenta das 14h às 17h. Entram no repertório do trio hinos do rock, de Steppenwolf a Metallica, e ainda doses de blues.

Premiada recentemente como A Cervejaria do Ano pelo festival Brasil Beer Cup, realizado em Florianópolis no final de outubro, a Bodebrown comemora com uma seleção de grandes rótulos no Growler Day. Estarão presentes no formato de growler PET quatro de seus clássicos: Perigosa Imperial IPA, Stone/Bodebrown Cacau IPA, Mago de Houblon e Trooper Brasil IPA. O preço é de R$ 55 cada (2 litros).

Nas chopeiras, oito rótulos estarão disponíveis, em copos de 300 ml (R$ 15). São elas: Aces High (mais recente lançamento em parceria com o Iron Maiden), Stone/Bodebrown Cacau IPA, Helles de Curitiba, Lupulol Mosaic, Lupulol Sabro, Mago de Houblon, Perigosa Imperial IPA e Trooper Brasil IPA.

A gastronomia sempre marca presença no evento. Nesta edição, dois food trucks convidados estarão presentes: Luma Truck (hambúrgueres artesanais) e Toca do Churros (churros, crepes e pasteis). Atração cativa no Growler Day, a padaria Fábrika Pães trará suas receitas elaboradas com fermentação natural. Baguete, ciabatta e focaccia estão entre as pedidas, com preços entre R$ 15 e R$ 23. Queijos, azeitonas e geleias também entram no cardápio da Fábrika.

Tour pela fábrica

Aos sábados a Bodebrown também realiza visitações à sua fábrica, com degustação incluída. Este programa ocorre em dois horários, meio-dia e 14h, com custo de R$ 50. O visitante também ganha um kit especial, composto por dois copos da Trooper Brasil IPA, primeira cerveja criada pela Bodebrown em parceria com o Iron Maiden, um chaveiro e dois adesivos. Um dos copos é de vidro, ao estilo caldereta, com capacidade para 350 ml, enquanto o outro é de plástico e comporta 550 ml. Não é necessário fazer agendamento.

Na sexta (11/11), a cervejaria realiza a versão compacta do Growler Day, destacando a venda de cervejas em embalagens PET. As opções oferecidas são as mesmas do sábado. A loja da Bodebrown abre na sexta, mas não há venda de chope em copos, shows e as outras atrações.

Growler Day da Bodebrown

Horários: sexta-feira (11/11), das 9h às 19h – somente com venda de growlers PET e loja da fábrica aberta. Sábado (12/11) das 10h às 18h – Programação completa, com encontro e exposição de Vespas e Lambretas, show, food trucks e programação completa, incluindo loja aberta e visitação da fábrica.

Endereço: Fábrica da Bodebrown – Rua Carlos de Laet, 1015 – Hauer, Curitiba – PR

Entrada: franca nos dois dias

Informações: (41) 3082-6354

Mais em: www.loja.bodebrown.com.br