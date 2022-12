Ricardo Marajó/SMCS

Com suas lanternas artesanais, centenas de famílias curitibanas se reuniram na noite de domingo (4/12), no Bosque Alemão, para a celebração do Dia de São Martinho. Neste dia, dentro da tradição germânica, se realiza a Festa das Lanternas ou Lanternfest, momento em que pais e filhos seguem em procissão com suas lanternas, atrás de São Martinho em seu cavalo branco. A atividade faz parte da programação natalina de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022.

O encontro das famílias aconteceu ao anoitecer, no Oratório de Bach, onde diversos grupos folclóricos se apresentaram para homenagear o santo que se dedicou a ajudar o próximo e a ensinar o bem. Houve apresentação musical dos grupos Alte Heimat, Original Einigheit, Tauzgyppe da Associação Thalia e do Vogel West.

“A importância desses encontros está na preservação das raízes familiares. Ajudamos a manter essas tradições que são antiguíssimas. Elas unem as famílias em torno dessa história que traz tantas boas motivações para a vida através da luz e do bom caminho”, explicou Carlos Hauer, coordenador de etnias da Fundação Cultural de Curitiba (FCC).

Para abrir a caminhada entre o Oratório de Bach e a fachada da Casa Mila, um contador de histórias narrou os feitos de São Martinho, santo que até apareceu simbolicamente montado em seu cavalo branco.

“Esses momentos me lembram minha infância. É ótimo poder transmitir a minha tradição para meus netos e filhos, mas também mostrar para as demais pessoas que não conhecem a história de São Martinho, esse pedaço de cultura tão importante para nós”, disse Bianca Toedter Pospissil, aposentada de 67 anos que trouxe toda a família para comemorar.

Iluminado

Durante o trajeto as famílias acenderam as lanternas confeccionadas em casa, de forma artesanal, utilizando velas ou microlâmpadas de led. As luzes simbolizam o bom caminho e o exemplo de vida do santo que se dedicou a ajudar o próximo e a ensinar o bem.

Com suas lanternas feitas de latas recicláveis e velas, Juliana Ferreira Rosa Cozano com os filhos Pedro e Talita, de 4 e 7 anos, se reuniram ao redor das luzes e trouxeram amigos. “Criar boas memórias com as crianças é fundamental”, disse.

“Essa história nos motivou a pensar sobre desejos para o futuro e valores bons que queremos passar para nossos filhos. Assim como São Martinho, nossos filhos vão sempre ter a luz para guia-los”, completou Talita Miller Mamoré, mãe da Eliza e Lorenzo, que esteve na festa a convite de Juliana.

Estiveram presentes Tatiana Turra, presidente do Instituto Municipal de Turismo, Ana Cristina de Castro, presidente da Fundação Cultural de Curitiba, e Edson Bueno, diretor de Ação Cultural da FCC.