Divulgação

No próximo sábado (3 de dezembro), o Lar dos Idosos Recanto do Tarumã será palco da 1ª Festa da Solidariedade Socorro aos Necessitados, organizada por um grupo de voluntários da instituição. No dia terá bazar, almoço, bingo solidário, brinquedos para crianças e apresentações com Rogério Cordoni, Coral do Clube Curitibano e apresentação artística dos idosos do Lar.

Os convites individuais estão sendo vendidos a R$ 30,00 e o cardápio oferece risoto, maionese, frango a passarinho e salada verde (bebidas à parte). Comprando antecipadamente até 01/12 o participante ganha uma cartela de Bingo para a primeira rodada. Os convites são limitados.

“Como instituição filantrópica, a nossa existência depende de doações dos mais diferentes tipos e as arrecadações com eventos permitem angariar fundos pra serem transformados em bem-estar e conforto para os idosos que acolhemos. O sucesso dessa festa depende exclusivamente da motivação daqueles que se sensibilizam com os nossos moradores. Esperamos que você seja uma das pessoas em que o coração fala mais alto e nos ajude, com sua presença, a dar um pouco de alegria a esses necessitados”, conta o presidente da Socorro aos Necessitados, Rui Alexandre Sabatke Gutierrez.

SERVIÇO

1ª Festa da Solidariedade Socorro aos Necessitados

Data: 03/12/2022

Local: Socorro aos Necessitados – Rua Konrad Adenauer, 576 – Tarumã.

Horários:

11h30 às 18h – Bazar

12h às 14h Almoço (adquira seu convite por R$ 30,00 pelo WhatsApp: 41 98898-2384)

14h às 18h – Bingo Solidário

Sobre a entidade

A Socorro aos Necessitados é uma instituição filantrópica sem fins econômicos que atua desde 1921 em todo o Paraná. É considerada uma das primeiras instituições assistenciais no Brasil a prestar atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social. A equipe de colaboradores é formada por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, musicoterapeuta, nutricionistas, assistentes sociais, farmacêuticos entre outras especialidades. A missão da instituição é garantir o exercício dos direitos humanos e oferecer qualidade de vida, proteção, dignidade e respeito às pessoas sob sua responsabilidade.