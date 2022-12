A Prefeitura de Curitiba entrou em recesso na sexta-feira passada. O retorno às atividades acontece na primeira terça-feira de 2023 (3/1). Durante o período, não há expediente nas repartições públicas municipais e alguns atrativos e serviços têm funcionamento alterado.

O transporte coletivo, contudo, funciona normalmente, com as escalas normais na semana e nos fins de semana.

A Unidades Básicas de Saúde funcionam entre os dias 26 e 30 de dezembro das 8h às 17h. A partir de 2 de janeiro de 2023, cada unidade funcionará no seu horário normal. As UPAs atendem 24 horas normalmente.