(AEN)

A liberação total do trecho da BR-277, no km 42, em Morretes, no litoral do Paraná, onde houve o desmoronamento de pedras por causa das chuvas, só deve ocorrer na primeira quinzena de dezembro. A estimativa foi divulgada nesta sexta-feira, 4 de novembro, pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Parte das pistas da rodovia está bloqueada desde 14 de outubro, quando pedras deslizaram da encosta sobre a estrada. O departamento informou que trabalha em um estudo técnico emergencial para conter as rochas e conta com o trabalho técnico de empresa supervisora da obra para a realização do laudo.

A estimativa do órgão é de que a as obras também sejam feitas em dezembro. De acordo com o DNIT, o monitoramento da movimentação das rochas é feito com equipamento topográfico.

O Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná (DER-PR) afirmou que acompanha a situação, disponibilizando veículos de inspeção de tráfego e sinalização de emergência no local, e ajudando na orientação aos usuários.

Estão interditadas as pistas sentido litoral que ficam rentes à encosta. Com o bloqueio, os veículos se revezam nas pistas sentido Curitiba em um trecho de cerca de um quilômetro. O ponto onde houve o deslizamento fica próximo ao Viaduto dos Padres.