Divulgação

A partir de hoje, a linha 216 Cabral/Portão volta ao seu itinerário normal. A linha teve o seu trajeto desviado, por questões de segurança, há cerca de 22 dias, depois que um ônibus articulado foi incendiado no cruzamento das ruas Manoel Martins de Abreu com Chile. A linha Cabral/Portão foi alvo de incêndio duas vezes nesse ano.



A mudança foi anunciada pela Urbanização de Curitiba (Urbs) a representantes da comunidade da Vila Torres no sábado. O ônibus, do tipo alimentador, transporta 12,1mil pessoas nos dias úteis e tem 42 pontos.



Com a mudança, volta a passar pelas Ruas Chile no sentido Terminal do Portão e pela Rua Guabirotuba no sentido Terminal do Cabral.