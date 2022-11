A Urbanização de Curitiba (Urbs) irá reforçar a operação do transporte coletivo por conta do jogo do Brasil na Copa do Mundo do Catar, hoje, às 16h. A partir das 14h, todos os eixos com veículos expressos e ligeirões circularão com mais ônibus dos principais pontos no centro da cidade em direção aos terminais.



A expectativa é que haja um crescimento no fluxo de passageiros com a antecipação do fim do expediente em empresas e repartições públicas por conta da partida de Brasil e Sérvia, pela primeira fase na Copa do Mundo



Também serão ampliados o número de veículos nas linhas 022 e 023 Inter 2 (em ambos os sentidos), 505 – Boqueirão / C. Cívico, 506 – Bairro Novo, X36 – Caiuá / Guadalupe, 902 – Sta. Felicidade, 040 – Interbairros IV e 050 – Interbairros V.



Linhas alimentadoras também terão reforço, como as que atendem a região do Tatuquara: 680 – Rurbana, 650 – Sta. Rita Pinheirinho, 674 – Rio Bonito e 690 – V. Juliana. Na região do Sítio Cercado contarão com mais veículos as linhas 541 – Bairro Novo A e Bairro Novo B.



A linha 216 – Cabral / Portão que está em desvio de trajeto devido ao incêndio em um veículo na última segunda-feira contará com apoio para atender a região do Portão, Prado Velho e Cabral.



Nos dias de jogos do Brasil na Copa, o funcionalismo tem horário diferenciado. Algumas instituições privadas, como bancos, também farão horário especial por segurança.

Cidade deve parar para ver partida contra a Sérvia

A estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar contra a Sérvia, às 16 horas de hoje, deve “parar a cidade”. Com o serviço público municipal, estadual e federal com horário diferenciado, e muitas empresas aderindo ao horário especial de trabalho, o período das 16 às 18 horas deve ser de pouco movimento nas ruas.



Mas, em contrapartida, diversos locais na cidade estão com programação de transmissão do jogo. Bares, restaurantes, shoppings, casas de shows e arenas foram montadas para reunir milhares de pessoas na torcida.



Até mesmo as pessoas em situação de rua acolhidas pela Prefeitura de Curitiba vão assistir aos jogos do Brasil na Copa do Mundo nas unidades onde são atendidos, nas regionais Bairro Novo, Boqueirão, Cajuru e Matriz. A concentração dos acolhidos começa às 15h, com direito a suco e pipoca.



O Brasil ainda joga na primeira fase na segunda-feira, contra a Suiça, às 13 horas, e contra Camarões, na sexta-feira, às 16 horas. Caso se classifique, o Brasil terá partidas às 12 ou às 16 horas nas oitavas e quartas de final. Semifinal e final serão às 16 horas.