Michel Willian/SMCS

Neste domingo (27/11), começam a operar duas novas linhas de ônibus que vão facilitar o acesso da população a dois dos mais belos parques da cidade: o Tanguá, no bairro Taboão, e o Lago Azul, no Umbará.

As linhas 177 Terminal Cabral/Pq Tanguá e 794 Terminal Pinheirinho/Pq. Lago Azul vão funcionar exclusivamente aos domingos, com tarifa a R$ 5,50, que pode ser paga no cartão Urbs (usuário e isento) e nos cartões de débito e crédito.

Curitiba é reconhecida pela diversidade de parques. São 64,5 metros quadrados de área verde por habitante e o curitibano gosta de aproveitar esses espaços para lazer e práticas de esportes.

“Havia a necessidade de melhorar o acesso da população por meio do transporte coletivo a alguns parques, principalmente para quem mora mais longe. Assim, criamos essas duas linhas que permitirão, com o pagamento de uma única tarifa, de R$ 5,50, a ligação desses espaços com a Rede Integrada de Transporte”, diz o presidente da Urbanização de Curitiba (Urbs) , Ogeny Pedro Maia Neto.

A linha 177 Terminal Cabral/Pq Tanguá vai percorrer 12 quilômetros e terá 33 paradas (ida e volta), com saídas a partir das 8h do Cabral e frequência de 40 em 40 minutos. O último ônibus sairá às 20h do Tanguá.

A linha 794 Terminal Pinheirinho/Pq Lago Azul terá 20 km e frequência de hora em hora. O primeiro ônibus sai às 8h do Pinheirinho e o último às 19h30 do Lago Azul. São, ao todo, 53 paradas (ida e volta).

Vem aí

Segundo o presidente da Urbs, a próxima linha a ser criada será Terminal Boqueirão/Parque Náutico, mas o projeto depende de obras de infraestrutura para acomodar a linha de ônibus.

Os demais espaços verdes, como Barigui, Barreirinha, Ópera de Arame, Pedreira Paulo Leminski, São Lourenço, Passeio Público, Zoológico, Bacacheri, Tingui, Atuba, Jardim Botânico e Museu de História Natural possuem várias linhas de atendimento como alimentadoras, interbairros, expressos e troncais que passam nas proximidades.

Parque Tanguá

Com uma área total de 235 mil metros quadrados, o Parque Tanguá foi inaugurado na primeira gestão do prefeito Rafael Greca e faz parte das unidades de conservação localizadas na bacia do Rio Barigui.

Suas atrações ficam por conta das fontes, do mirante belvedere, do Jardim Poty Lazzarotto, em estilo francês, e do paredão de pedras com queda d’água, que aparecem com frequência nas fotos dos visitantes. Para o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022, além de ganhar iluminação especial, o parque vai sediar uma das programações mais amadas pelos curitibinhas: um dos dois carrosséis venezianos da cidade (o outro fica no Passeio Público). Interessados em fazer a visita podem ir ao local diariamente, das 6h às 20h.

Lago Azul

Com 128,5 mil metros quadrados e localizado no extremo Sul de Curitiba, o parque Lago Azul foi implantado em 2008. A origem do espaço é uma antiga propriedade, onde funciova m moinho de milho e o lago, construído com águas represadas do Rio Ponta Grossa.

E dele é possível ter uma vista geral, a partir do mirante de madeira, que fica no ponto mais alto da área. O acesso ao mirante é feito por trilha aberta no bosque com vegetação nativa exuberante. O visitante também pode percorrer caminhos, acessos e recantos que valorizam a natureza e a paisagem local. No Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022, o Lago Azul conta com um presépio em tamanho natural. O local funciona diaramento das 6h às 20h.