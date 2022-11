(Pedro Ribas/SMCS)

Quem não conseguiu agendar o passeio de carro no circuito natalino Caminhos de Luz da Ligga, nos parques Barigui e Náutico, vai ter uma nova oportunidade, desta vez de ônibus. A Urbanização de Curitiba (Urbs), que gerencia o transporte coletivo na capital, vai colocar em operação três linhas especiais para quem quiser conferir as decorações de Natal da cidade.

Com tarifa a R$ 5,50, as linhas têm roteiros diferentes e vão passar por locais de destaque dentro da programação Natal 2022 – Luz dos Pinhais, como os parques Barigui, Tanguá, Náutico, Passeio Público, Memorial Paranista e Ópera de Arame, dentre outros.

No dia 29/11 estreia a linha X50 Pq Barigui; no dia 1/12, é a vez da X54 Natal Parque Tanguá; e no dia 3/12, entra em funcionamento a X51 Natal Parque Naútico. Todas as linhas especiais funcionarão de terça a domingo, até 30 de dezembro. A operação será suspensa nos dias 24 e 25 de dezembro.

Conexões

As linhas Natal Barigui e Náutico terão conexão com os terminais Campina do Siqueira e Boqueirão, respectivamente, permitindo a integração com outros ônibus da capital, sem a necessidade de pagar uma nova passagem.

“Quem não vai fazer o circuito de carro, poderá usar o ônibus e conferir a decoração natalina da cidade. No ano passado, as linhas fizeram muito sucesso e acreditamos que esse ano o movimento será ainda melhor”, diz o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto.

Barigui

Com ponto inicial de embarque no Terminal Campina do Siqueira, a linha especial X50-Natal Parque Barigui vai percorrer 1,4 km de programação dentro do parque e volta para o terminal. O primeiro horário de saída é 18h30 e o último, às 21h30.

Os ônibus, do tipo jardineira e híbridos ( movidos a motor elétrico e biodiesel), fazem o trajeto com uma velocidade máxima de 10 km/h, para que os passageiros possam acompanhar as atrações e tirar fotos. A linha terá frequência a cada 15 minutos.

No passeio, o passageiro pode admirar a árvore mais alta do Natal de Curitiba. Localizada em uma ilhota artificial no lago, a estrutura de 22 metros de altura recebeu 54 mil pontos de luz LED na cor verde e é uma das principais atrações do local.

Tanguá

A X54 Natal Parque Tanguá sairá do Centro, com ponto inicial em frente ao Memorial Árabe. A linha vai passar por seis locais – Passeio Público, Árvore de Natal do Centro Cívico, Bosque do Papa, Memorial Paranista, Ópera de Arame e Parque Tanguá – percorrendo 16 quilômetros.

A linha tem ônibus convencional com capacidade para 80 passageiros e fará o itinerário sentido Parque Tanguá, passando pelas ruas Mateus Leme, João Gava e Eugênio Flor e retornando pela Nilo Peçanha e Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico.

O passageiro pode descer nos pontos, aproveitar a programação e embarcar novamente, porém pagando uma nova passagem (R$ 5,50). A linha terá frequência a cada 20 minutos, iniciando às 19h.

Náutico

Já os ônibus da X51 Linha Natal Parque Naútico, também do tipo convencional, funcionam a partir das 19h do Terminal Boqueirão e vão até 21h30, com saída a cada 15 minutos. O passageiro poderá percorrer todo o circuito, de 1,5 quilômetro, dentro do veículo, que depois volta ao terminal.

Nesse passeio, o veículo também circula, no parque, com velocidade reduzida para que os usuários possam acompanhar a decoração e tirar fotos.

Linhas de ônibus do Natal

X50 Linha Natal – Parque Barigui

De 29/11 a 30/12 (com exceção de 24 e 25/12)

Terça a domingo, com saídas a partir de 18h30, com embarque e desembarque no Terminal Campina do Siqueira

Preço: R$ 5,50 (o circuito), com possibilidade de integração com outras linhas nos terminais sem pagar nova passagem

X54 Linha Natal – Parque Tanguá

De 1/12 a 30/12 (com exceção de 24 e 25/12)

Terça a domingo, com saídas das 19h até 21h30 no Memorial Árabe; e de 19h30 às 22h, no Parque Tanguá

Preço: R$ 5,50 a cada embarque

X51 Linha Natal – Parque Naútico

De 3/12 a 30/12 (com exceção de 24 e 25/12)

Terça a domingo, com saídas a partir de 19h, com embarque e desembarque no Terminal do Boqueirão

Preço: R$ 5,50 (o circuito) com possibilidade de integração com outras linhas nos terminais sem pagar nova passagem

A Prefeitura de Curitiba promove o Natal de Curitiba 2022 – Luz dos Pinhais com a iniciativa privada e patrocinadores: Rede Condor, Ligga Telecom, Electrolux, Ademicon, Volvo, O Boticário, Clube Athletico Paranaense, Consórcio Servopa, Grupo Barigui, ParkShoppingBarigüi e Hard Rock Café.

A programação completa do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 pode ser consultada no site natal.curitiba.pr.gov.br