Ari Dias/Arquivo AN-PR

O Litoral do Paraná espera 2 milhões de pessoas para a Virada de 2022 para 2023 neste sábado (31), segundo estimativa das prefeituras, que prepararam uma programação com fogos, trios elétricos e shows

Em Guaratuba, a virada do ano contará com três trios elétricos, fazendo a festa nos principais pontos da cidade. A queima de fogos sem estampido sonoro acontecerá no Morro do Cristo com duração de 10 minutos anunciando a chegada de 2023. Confira as bandas e locais dos trios elétricos: na Praia Central, das 22h até às 1h30 será a vez do trio elétrico Águia com Fernanda Liz e banda e DJ Allan Caetano, naAvenida Ponta Grossa, das 22h até 1h30 se apresentará o trio elétrico Avatar com Banda Marvin e DJ Pudim. Por fim, em Coroados (Avenida São José da Boa Vista esquina com a Avenida Minas Gerais), o trio elétrico Alucinação com dupla Davi & Daniel e DJ Firemam se apresentará das 22h até 1h.



A Prefeitura de Matinhos prepara grande festa para a virada de ano: à meia-noite haverá um grande espetáculo com queima de fogos ano novo acompanhado de trios elétricos em dois pontos: o primeiro será no Balneário Flórida e o segundo ponto na Praia Brava, no trecho onde foi feita a engorda.

Os fogos utilizados serão os chamados fogos ecológicos, de baixo estampido, sem prejuízo a animais e ao meio ambiente.

A prefeitura de Pontal do Paraná realizará a queima de fogos em cinco balneários: Praia de Leste, Santa Terezinha, Ipanema, Shangri-la. Em Pontal do Sul, serão 15 minutos de show de luzes. A Prefeitura informou que a licitação buscou priorizar fogos mais luminosos, com mais cores e cascatas.

Segurança

Os principais pontos com queima de fogos e comemoração do réveillon no Litoral devem contar com reforço no policiamento. É o que prevê o recém-empossado secretário estadual da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira. A ideia é evitar confusões, perturbação de sossego, além de crimes comuns como roubos e furtos.

“Que todos venham para se divertir, mas que sigam as orientações da polícia militar, seja na perturbação de sossego, em não entrar no mar de noite, no trânsito. Teremos vários shows que vão impactar no trânsito do show, é importante que as pessoas tenham bom senso e respeite o próximo”, afirmou o secretário.

Estradas

A expectativa da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária Arteris Litoral Sul é que o sábado (31) também não aconteçam congestionamentos significativos tanto na BR-376 quanto na BR-277, no sentido Litoral, como aconteceu nesta sexta (30), apesar das interdições devido aos deslizamentos nas duas rodovias.

A boa trafegabilidade se deve em parte às restrições de circulação de caminhões e veículos de cargas articulados. As mudanças vão até segunda-feira (2). A medida foi adotada pelo Governo do Paraná para reduzir as filas causadas pelo deslizamentos e tudo indica que deu certo. Por volta das 21h51 desta sexta, segundo informações da Arteris, não havia congestionamento na BR-376 nos sentidos Santa Catarina e Curitiba. De acordo com a PRF, no mesmo horário, também não havia filas na BR-277 nos sentidos Litoral do Paraná e capital paranaense.