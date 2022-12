Divulgação/Editora Maralto

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) anunciou os ganhadores do Prêmio Jabuti, o mais importante da literatura nacional. Ao todo, 4.290 livros foram inscritos, um aumento de 25% em relação a 2021.

O Jabuti é dividido em quatro eixos: Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação. O livro Origem, de Anna Cunha (Editora Maralto), ficou em primeiro lugar no eixo Produção Editorial, na categoria Ilustração.

Em 2022, a obra também havia recebido o selo Altamente Recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) e levado o prêmio de Melhor Livro de Poesia e Melhor Livro de Ilustração da FNLIJ. Em 2021, Origem também recebeu o selo Seleção da Cátedra Unesco de Leitura PUC-Rio, uma referência nacional no fomento à formação de leitores no país.

“Esses reconhecimentos são muito importantes, uma vez que a Maralto tem – em sua estratégia de atuação – um programa focado na formação e no desenvolvimento de novos leitores no Brasil”, explica a publisher Cristiane Mateus.

Um livro de perguntas

O livro sussurra as dúvidas que nos acompanham desde sempre – quem somos, de onde viemos, o que desejamos, o que guardamos? – e pede para ser lido e visto muitas vezes.

A cada página somos levados a pensar a existência ininterrupta e cíclica do tempo, anunciada nas memórias que nos dizem de começos e fins, inevitavelmente tornados travessias. A ideia de uma ausência criadora – silêncio, escuridão, vazio – que se oferece como convite para invenção da vida, simbolizada nas infâncias, ilumina, com a paleta de cores que já é marca da artista, a vida sempre em marcha com seus mistérios.

O livro reflete sobre o princípio do ser humano de forma poética, trazendo para a narrativa explicações que dialogam no mesmo diapasão com a arte de elaborar composições de suas palavras.

Origem tem 48 p., custa R$ 44,90 e pode ser adquirido nas livrarias parceiras da Editora Maralto ou pelo site https://loja.editorapositivo.com.br/literatura-origem-200106137

Sobre o Jabuti

Referência no país, o Prêmio Jabuti é um patrimônio cultural dos brasileiros, ampliando os feitos da indústria editorial e o alcance da cultura literária nacional.

O Prêmio Jabuti se mantém relevante para os premiados, editoras e agentes de cultura porque, desde sua criação, em 1958, distingue ininterruptamente obras e autores brasileiros.

A lista completa dos ganhadores do Prêmio Jabuti pode ser conferida no site www.premiojabuti.com.br

Sobre a autora

Anna Cunha nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1985. É graduada em Artes Plásticas pela Universidade do Estado de Minas Gerais e pós-graduada em Ilustração pela Escola de Disseny i Art, da Universitat Autònoma de Barcelona.

Ilustrou dezenas de livros publicados no Brasil e no mundo, com títulos selecionados para o Catálogo de Bolonha e premiados pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ).

Seu livro Origem ganhou o Prêmio Jabuti em 2022 na categoria Ilustração. Neste mesmo ano, também recebeu o selo Altamente Recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) e o prêmio de Melhor Livro de Poesia e Melhor Livro de Ilustração da FNLIJ. Em 2021, a obra também recebeu o selo Seleção da Cátedra Unesco de Leitura PUC-Rio, uma referência nacional no fomento à formação de leitores no país.