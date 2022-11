Arquivo/ABr

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) deve divulgar, a partir de hoje, os locais de aplicação das provas da edição 2022 do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). Ele será realizado no dia 27 por estudantes que estão se formando em um total de 26 cursos de bacharelado e superiores de tecnologia, vinculados ao terceiro ano do ciclo avaliativo do Sinaes.



O local de prova dos inscritos estará disponível para consultas no sistema do Enade, que pode ser acessado diretamente no site https://enade.inep.gov.br/enade/#!/index.