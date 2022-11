Divulgação/Zoo de Curitiba/SMCS

A anta Rosa do Zoológico de Curitiba morreu nesta quarta-feira (2/11). Nascida no local, ela completaria 20 anos nesta quinta-feira (3/11), mas vinha apresentando problemas respiratórios resistentes ao tratamento recebido. A fim de esclarecer a causa da morte, seu corpo foi encaminhado para necropsia.

“Foi um dia triste para todos nós. Rosa foi uma embaixadora da espécie aqui, mostrando por muitos anos a beleza de um animal selvagem – o maior mamífero terrestre do Brasil e que está ameaçado de desaparecer em vida livre pelas ações negativas do homem sobre a natureza”, disse o diretor do Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Edson Ferraz Evaristo de Paula.

Animais de grande porte, as antas levam 13 meses para nascer. Quando adultos, podem chegar a 300 quilos e 2 metros de altura e alimentam-se de frutos, folhas, gramíneas e brotos e vivem, em média, 22 anos. Rosa pesava 230 quilos e media 1,20 metro.