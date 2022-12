Franklin de Freitas

O Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba (Sismmac) fez nesta quarta-feira (30) uma caminhada e ato em defesa da carreira. O ato começou com caminhada desde a Praça 19 de Dezembro até a Prefeitura de Curitiba. Na pauta, discutir mais amplamente o plano de carreira da categoria.



Na quarta, a Prefeitura estendeu por mias seis meses as negociações dos novos planos de carreira do funcionalismo. O prazo foi decidido após articulação dos vereadores da Câmara Municipal junto ao Executivo, com a mediação da Mesa Diretora da Casa, em resposta à intensa movimentação dos sindicatos.



Nesta quinta-feira (1/12), representantes do Sismmac devem se reunir com a Educação.